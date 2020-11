«Non riusciamo a stargli dietro», pompe funebri in sciopero

MADRID - Sciopero del personale delle pompe funebri in Spagna: siamo pochi - è la rivendicazione - non ce la facciamo a gestire il flusso in aumento delle morti per coronavirus. Lo riporta la Bbc.

I sindacati di categoria sostengono la necessità di aumentare il personale per prevenire il ritardo nelle sepolture già vissuto nella prima ondata della pandemia. Nella primavera scorsa le sepolture hanno subito ritardi anche di una settimana e le cremazioni sono avvenute a centinaia di chilometri di distanza dal luogo dei decessi.

Dall'inizio della pandemia, la Spagna ha registrato oltre 1,1 milioni di contagi e 35'000 vittime.