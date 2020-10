Von der Leyen in autoisolamento volontario

BRUXELLES - La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, si trova in autoisolamento in Germania. La misura, ha chiarito il portavoce dell'esecutivo comunitario Eric Mamer, è volontaria e precauzionale per evitare qualsiasi rischio e non è in quarantena ai sensi del protocollo belga sul Covid-19.

Giovedì scorso, von der Leyen aveva lasciato il vertice dei leader dell'Ue dopo essere stata informata che un membro del servizio d'accoglienza del suo ufficio era risultato positivo al test del nuovo coronavirus.