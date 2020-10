Biden-Trump: annullato il secondo dibattito

WASHINGTON - Il secondo dibattito presidenziale tra Donald Trump e Joe Biden, nell'ambito delle presidenziali 2020, non si farà.

La commissione che si occupa dei dibattiti ha infatti dichiarato, dopo aver provato a proporre una versione in remoto, respinta da Trump, che il secondo appuntamento, previsto il 15 ottobre, è stato annullato.

A questo punto si apre la questione sul destino del terzo dibattito, l'unico rimanente, che è in programma il 22 ottobre a Nashville.

La commissione dei dibattiti ha dichiarato che con l'annullamento del secondo dibattito, si concentrerà nella buona riuscita della terza (ormai seconda), e ultima, sfida tra i due candidati.

Il primo dibattito tra Trump e Biden, decisamente caotico, è stato visto in diretta da 73 milioni di persone.

Trump pronto a parlare al pubblico - Nel frattempo, da quanto comunica la CNN, Trump è pronto a tenere un evento alla Casa Bianca.

Lo ha confermato un funzionario della stessa "White House". L'evento, a cui sono stati invitati centinaia di ospiti, avrà luogo nel giardino presidenziale, e Trump si rivolgerà ai presenti dalla balconata.

È il primo evento che è stato previsto, con il tycoon in persona, da quando è risultato positivo al coronavirus. «Mi sento benissimo» continua, intanto, a dichiarare Trump, che si considera guarito al 100%.

Nonostante il Presidente non si avvicinerà ai partecipanti, la scelta di un evento del genere è considerata come sorprendente e inaspettata, in quanto l'ultimo grande evento ospitato da Trump nel "Rose Garden", per annunciare la selezione della giudice Amy Coney Barrett come candidato alla Corte Suprema, è stato spesso associato a molteplici infezioni da Covid-19.

Lo stesso Anthony Fauci aveva definito l'evento un "superspreader" in un'intervista alla CBS, ma Trump è deciso, e l'evento è così previsto in giornata.