Consigliera di Trump positiva «già mercoledì»

NEW YORK - Un ristretto numero di dirigenti della Casa Bianca sapeva già mercoledì sera che la consigliera presidenziale Hope Hicks era risultata positiva al nuovo coronavirus. Tanto che, quel giorno, era tornata da un comizio di Donald Trump in Minnesota viaggiando in una cabina separata dell'Air Force One e uscendo dalla parte posteriore dell'aereo.

Lo scrive il New York Times. La questione di quando Hicks sia risultata positiva al SARS-CoV-2 è spinosa perché giovedì il presidente si è recato in New Jersey per una raccolta fondi e la sua portavoce, Kayleigh McEnany, ha tenuto un punto stampa con i giornalisti. Se Hicks fosse effettivamente risultata positiva già mercoledì avrebbero dovuto invece mettersi in quarantena entrambi perché avevano avuto contatti con lei.

Trump presenterebbe sintomi - Citando fonti anonime, sempre il New York Times rivela che Donald Trump avrebbe per ora sviluppato il Covid-19 in forma lieve. Presenterebbe sintomi simili a quelli di un raffreddore.

Biden farà il test in giornata - Il candidato democratico alla Casa Bianca Joe Biden farà dal canto suo il test per il nuovo coronavirus nelle prossime ore. o riporta la Cnn citando fonti vicine all'ex presidente. Martedì, il 77enne ha condiviso per un'ora e mezzo il palco del primo dibattito presidenziale con Donald Trump. In quell'occasione, almeno mentre erano in onda, i due hanno sempre mantenuto le distanze.

... e augura a Trump buona guarigione - «Io e Jill mandiamo i nostri pensieri al presidente Trump e la First Lady Melania Trump per una rapida ripresa. Continueremo a pregare per la salute e la sicurezza del presidente e della sua famiglia», lo ha twittato Joe Biden.