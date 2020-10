Trump positivo: una questione non solo medica, ma anche politica

WASHINGTON - La notizia della positività al coronavirus di Donald Trump e della moglie Melania sta facendo parlare tutto il mondo.

«La più seria minaccia» - Per la Cnn la diagnosi delle scorse ore è «la più seria minaccia conosciuta alla salute di un presidente in carica degli ultimi decenni». Il media, che non è mai stato tenero con Trump, ricorda che rientra appieno in quella che è considerata una categoria a rischio, con i suoi 74 anni e i problemi di peso. Il dottor Sean Conley, medico personale del presidente, spiega che sia lui che la First Lady «stanno bene in questo momento» e che si prevede che restino alla Casa Bianca durante la convalescenza.

Ci si chiede poi quante persone potrebbero essere state contagiate da Trump dopo essere venute a contatto con lui. La sua ben nota predisposizione a sottovalutare il coronavirus potrebbe aver creato una catena d'infezioni che non sarà agevole ricostruire, data la mole d'incontri degli ultimi tempi.

Il lato politico - Ci sono poi le conseguenze politiche di questo contagio: la notizia arriva a poco più di un mese dalle elezioni presidenziali, quando la campagna elettorale è più calda che mai. In questi giorni Trump ha partecipato a svariati eventi pubblici, a partire dal dibattito televisivo (sfociato in una caotica gara d'insulti) con il suo sfidante Biden. Qualcuno consiglia al candidato democratico di sottoporsi per precauzione al tampone, nonostante sul palco di Cleveland le distanze fossero di tutta sicurezza.

La raccolta fondi in New Jersey - L'ultimo appuntamento al quale il presidente ha preso parte è stata una raccolta fondi in New Jersey giovedì pomeriggio, poche ore prima che lui e Melania si sottoponessero al tampone dopo la positività della stretta consigliera Hope Hicks. La quale, secondo il corrispondente alla Casa Bianca dell'Abc, starebbe manifestando tutti i sintomi: «Sta male» afferma il reporter. Secondo alcuni media è passato del tempo tra la notizia della positività di Hicks (che, per il suo ruolo, è a strettissimo contatto con Trump e l'ha accompagnato al duello televisivo martedì e a un comizio in Minnesota) e la decisione di verificare se anche la coppia presidenziale avesse contratto il virus.

Notizia taciuta? - Un gruppo di alti funzionari della Casa Bianca avrebbe saputo della notizia prima della partenza di Trump per il New Jersey. Dito puntato anche contro la portavoce Kayleigh McEnany, che avrebbe taciuto la notizia durante un briefing con la stampa. «Perché il presidente è andato lo stesso in New Jersey, sapendo che avrebbe potuto mettere le persone a rischio?» afferma l'inviata della Cnn.

Gli auguri di pronta guarigione - Ai coniugi Trump stanno giungendo auguri di pronta guarigione da tutto il mondo. Non solo da parte di sostenitori, ma anche da leader politici (come il primo ministro indiano Narendra Modi) e anche da avversari, come il leader del movimento dei diritti civili Jesse Jackson.

I contagi negli Usa - Trump entra così a far parte dei 7'278'385 positivi al coronavirus negli Stati Uniti, secondo i dati raccolti dalla Johns Hopkins University. Il Covid-19 ha causato il decesso di 207'808 persone dall'inizio della pandemia.

Male anche le Borse europee - La notizia della positività di Trump sta avendo effetti negativi sulle Borse europee, così come ne ha avuti su quelle asiatiche e ne avrà, con ogni probabilità, su Wall Street. I principali listini del Vecchio Continente sono tutti sotto l'1%, mentre l'oro si rafforza e calano le quotazioni del petrolio.