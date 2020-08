Trump attacca l'NBA: «Ormai è un'organizzazione politica»

WASHINGTON - «L'NBA è diventata come un'organizzazione politica»: così Donald Trump commenta la presa di posizione della lega professionistica del basket americano che ieri e oggi ha deciso di rinviare le partite di playoff per unirsi alle proteste anti-razziste che hanno fatto seguito al ferimento di Jacob Blake. «Siamo fiduciosi - ha precisato il vicepresidente esecutivo MIke Bass - di riprendere le competizioni venerdì o sabato». I cestisti americani, tacciati dal presidente, trovano però sostegno nelle parole della candidata democratica alla vicepresidenza Kamala Harris. «Sostengo tutte quelle persone che sono in strada a protestare. Il caso Blake è una ferita all'anima di questo Paese. Ora è il momento di agire sull'ingiustizia razziale».



Intanto Trump ha spiegato che «la Guardia nazionale sta facendo un buon lavoro a Kenosha», la città del Wisconsin dove domenica un poliziotto ha esploso sette colpi d'arma da fuoco alla schiena dell'afroamericano e dove negli scorsi giorni si sono verificate gravissime violenze sfociate in due omicidi.