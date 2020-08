Navalny: scoperte tracce di avvelenamento

BERLINO - I medici dell'ospedale Charité di Berlino hanno scoperto «tracce di avvelenamento» nei test clinici a cui è stato sottoposto l'oppositore russo Alexei Navalny. Non escludono inoltre «effetti a lungo termine» dovuti al veleno. Stando al nosocomio, tuttavia, Navalny non è in pericolo di vita.

I loro colleghi russi di Omsk, dove il dissidente era stato ricoverato dopo aver sofferto un malore mentre era in volo verso Mosca, avevano escluso questa possibilità.

Navalny sarebbe stato avvelenato con una sostanza tossica della famiglia degli inibitori della colinesterasi, che agiscono sul sistema nervoso, hanno reso noto i medici tedeschi. In pratica una potente neurotossina.

I medici precisano tuttavia che la sostanza specifica deve ancora essere identificata e hanno dunque iniziato «un nuovo set di analisi». Navalny, che è in coma farmacologico, è in condizioni gravi ma non in pericolo di vita, viene curato con l'atropina, un farmaco usato per curare gli agenti nervini.

I medici non si azzardano a fare previsioni sulle conseguenze dell'avvelenamento, ma non escludono che possano esserci danni a lungo termine, in particolare del sistema nervoso.

Le anticolinesterasi possono assumere molte sembianze. Come farmaci anestetici o nel trattamento dell'Alzheimer. Oppure si possono trovare nei disinfestanti. Ma non solo. Molti inibitori sono prodotti da alcuni serpenti velenosi. Data la loro efficacia, sono anche alla base di diversi gas nervini, come il Sarin.

Il 'Novichok' - la sostanza a quanto pare usata per avvelenare l'ex agente del Kgb riparato in Gran Bretagna Serghei Skripal - rientra in questa categoria di sostanze e sarebbe stato prodotto nell'Unione Sovietica e poi in Russia tra il 1971 e il 1993.

«La Russia punisca i colpevoli» - La cancelliera tedesca Angela Merkel ha chiesto alla Russia che vi sia un'inchiesta completa e che i responsabili dell'avvelenamento di Alexei Navalny paghino le conseguenze sul piano legale. Lo si legge in un comunicato della cancelleria. «Alla luce del rilevante ruolo che il signor Navalny svolge nell'opposizione politica in Russia, le istituzioni locali sono chiamate con urgenza a chiarire questi fatti in modo completo e in piena trasparenza», si legge nella nota congiunta di Merkel e del suo ministro degli Esteri, Heiko Maas. «I responsabili devono essere sottoposti a un'inchiesta e risponderne davanti alla legge», aggiungono la cancelliera e il ministro. «Speriamo che Navalny possa guarire completamente. I nostri auspici sono diretti alla famiglia, sottoposta a una dura prova», conclude la nota.

keystone-sda.ch / STF (SERGEI ILNITSKY)