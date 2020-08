Viaggia ubriaco sul retro di un Flixbus: denunciato

BERLINO - È stato denunciato per pericoloso turbamento della circolazione stradale e per aver viaggiato senza biglietto un 28enne che mercoledì, ubriaco, circolava seduto a petto nudo sul retro di un Flixbus sull'autostrada nei pressi di Berlino. «Approfittatore senza titolo di trasporto ieri sull'A100», si è limitato a scrivere il servizio social della polizia su Twitter condividendo la foto dell'accaduto.

Come riporta la Welt, non è chiaro perché l'uomo fosse seduto lì né quanta strada avesse percorso in quelle condizioni.

La situazione, in ogni caso, era molto pericolosa. I veicoli che seguivano hanno dovuto frenare per evitare d'investirlo nel caso in cui fosse caduto e il 28enne era seduto su un portabiciclette omologato per un peso di soli 75 kg.

L'autobus è stato fermato da un carro attrezzi, dal quale è stata anche scattata la foto. L'indesiderato passeggero non ha riportato ferite.

«Non è stato quasi possibile comunicare con l'uomo perché era molto ubriaco», ha spiegato alla Welt un collaboratore del servizio social della polizia.