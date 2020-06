Pechino, reazione tempestiva: «Cruciali i prossimi 3 giorni»

PECHINO - La reazione è stata tempestiva e i prossimi tre giorni saranno cruciali per il contenimento del focolaio di coronavirus collegato a un mercato di Pechino, che ha portato alla messa in quarantena di una decina di quartieri della capitale cinese. A sostenerlo è Wu Zunyou, epidemiologo di punta del Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie infettive (CDC).

Per l'esperto, Pechino ha intercettato il nuovo focolaio con il massimo dell'anticipo possibile e il numero di contagi che sarà registrato da oggi a giovedì potrà dare una dimensione all'evoluzione dell'epidemia.

«Le misure implementate a Pechino sono state tempestive ed efficaci. Le persone contagiate potrebbero mostrare eventuali sintomi nei prossimi due giorni. Se il numero dei casi non dovesse lievitare troppo - ha dichiarato alla rete statale CCTV - si potrà dire che l'evoluzione epidemica si è stabilizzata su questi valori».

Tutti i casi sono collegati a un'unica fonte, il mercato Xinfadi. Non risultano per il momento trasmissioni del virus tra familiari, come invece accadde a Wuhan, e questo suggerisce che le autorità abbiano identificato rapidamente la sorgente del focolaio «riuscendo a prevenire la diffusione dell'infezione», ha spiegato l'esperto.

Nella capitale cinese sono stati registrati 27 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, portando a 106 il totale degli ultimi giorni.