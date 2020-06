In Italia i contagi aumentano, più 379

MILANO - Torna a salire il dato giornaliero dei contagi da coronavirus in Italia: l'incremento è di 379 casi rispetto a ieri, quando si era registrata una crescita di 202, portando a 236.142 il numero complessivo degli infettati. Il dato, reso noto dalla Protezione Civile, comprende attualmente positivi, vittime e guariti.

Le vittime nelle ultime 24 ore sono 53, in calo rispetto alle 71 di ieri. È il dato più basso dal 2 marzo, quando se ne erano contate 52, e lo stesso registrato il 7 giugno. Il numero totale delle vittime in Italia sale a 34.167.

In Lombardia nell'ultima giornata se ne sono registrate 25, mentre ieri erano state 32. I nuovi contagiati sono 252 in più, pari al 66,4% dell'aumento odierno in Italia, mentre ieri l'incremento era stato di 99 casi, pari al 49%. Dai dati della Protezione Civile emerge anche che quattro regioni - Sicilia, Umbria, Valle d'Aosta e Molise - non hanno censito nuovi casi.

Complessivamente i malati di coronavirus in Italia sono 30.637, 1.073 meno di ieri, quando il calo era stato di 1.162. Di questi 236 pazienti sono ricoverati in terapia intensiva, 13 meno di ieri. I malati ricoverati con sintomi sono invece 4.131 (-189), mentre quelli in isolamento domiciliare scendono a 26.270 (-871). Intanto sono saliti a 171.338 i guariti e i dimessi, con un incremento di 1.399 in 24 ore. Ieri l'aumento era stato di 1.293.