Escursionisti ritrovati vivi, erano dispersi da 19 giorni

NELSON - Due escursionisti scomparsi sono stati trovati nella fitta natura di un parco nazionale neozelandese, 19 giorni dopo la loro partenza.

Si tratta di Jessica O'Connor e Dion Reynolds, entrambi di 23 anni, che hanno iniziato la loro avventura nel Parco nazionale di Kahurangi il 9 maggio. All'inizio i due giovani avevano previsto un'escursione di sei o massimo sette giorni, ma le cose non sono andate per il verso giusto.

Infatti, a causa della nebbia, si sono persi e sono rimasti feriti in seguito a una caduta. Lei alla schiena, lui a una caviglia. Fortunatamente sono riusciti a trovare una fonte d'acqua, e sono rimasti accampati lì per 19 giorni in totale, finché un elicottero di ricerca non è riuscito a notare il fumo provocato dal falò che i due avevano acceso.

Il coordinatore delle ricerche, il sergente Malcolm York, ha dichiarato - come riferito dalla Bbc - che i due erano di buon umore, ma che erano rimasti senza cibo da parecchio tempo. Inoltre, «hanno fatto la cosa giusta rimanendo fermi e rendendosi visibili» ha concluso York. Consigliando lo stesso comportamento a chi si trovasse in una situazione simile.

Il Kahurangi è il secondo parco nazionale più grande della Nuova Zelanda.

