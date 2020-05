Trump ha finito di prendere l'idrossiclorochina

WASHINGTON - Donald Trump ha affermato di aver terminato un ciclo di due settimane di assunzione d'idrossiclorochina come cura preventiva del coronavirus.

«Sono ancora qui, per quanto ne so» ha dichiarato nel corso di un'intervista a Sharyl Atkisson per Sinclair Broadcasting, che sarà trasmessa oggi. Nei giorni scorsi il presidente Usa aveva spiegato di aver assunto una pillola al giorno del farmaco antimalarico, usato come rimedio contro l'artrite reumatoide, in accordo con il suo medico personale.

In realtà la terapia preventiva con l'idrossiclorochina è più che controversa e sempre più esperti la ritengono inefficace, se non dannosa. Trump, invece, la promuove a pieni voti: «Ha avuto recensioni entusiastiche» ha dichiarato nel corso dell'intervista, secondo le anticipazioni pubblicate dai media statunitensi.

Trump, che pure viene sottoposto a controlli e tamponi, ha deciso di assumere il farmaco dopo che un suo valletto militare e la portavoce del vicepresidente Pence sono risultati positivi al coronavirus.