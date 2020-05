Coronavirus: 280 morti nello Stato di New York in 24 ore

NEW YORK - I morti per coronavirus nello Stato di New York sono stati 280 nelle ultime 24 ore. Lo afferma il governatore Andrew Cuomo, secondo il quale fra le domande a cui trovare una risposta c'è quella sulla politica d'informazione della Cina.

Il virus dalla Cina ha viaggiato in Europa. E probabilmente a New York, spiega Cuomo, è arrivato dall'Europa: secondo un studio del Centers for Disease Control and Prevention, durante il mese di febbraio negli Stati Uniti 139'305 viaggiatori sono arrivati dall'Italia e 1,74 milioni dall'Europa, dove il virus si stava diffondendo rapidamente.