In Francia un malato Covid-19 già il 27 dicembre

PARIGI - Curato per una polmonite a dicembre, un uomo ricoverato all'ospedale Jean Verdier di Bondy, nella banlieue di Parigi, potrebbe essere il “paziente zero”" in Francia, o almeno nella regione di Parigi: lo rivela il professor Yves Cohen, primario di rianimazione di quell'ospedale, intervistato da Bfm-Tv.

Cohen assicura che le prime tracce della malattia potrebbero risalire almeno al 27 dicembre, un mese prima dei casi finora ritenuti come i primi in Francia: «Abbiamo recuperato tutti i tamponi dell'epoca, che erano non per il Covid-19 ma per l'influenza e altri coronavirus. E su 24 pazienti che l'avevano fatto abbiamo avuto un caso positivo al Covid-19 risalente al 27 dicembre».

Il paziente, rivela il medico, «è stato male per quindici giorni e ha contagiato i suoi due figli ma non sua moglie, che lavora nel reparto pesce di un supermercato». Secondo Cohen, che ha cercato di rintracciare le cause del contagio primario, la donna lavora in un reparto «accanto a venditori di sushi e persone di origine cinese. È possibile che sia stata contagiata in modo asintomatico».