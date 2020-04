La quarantena ha portato ad ingrassare più del 70% dei cinesi

PECHINO - Tra gli innumerevoli effetti collaterali del coronavirus ne esiste anche un altro di cui si parla meno e di cui tutti noi, probabilmente, sospettavamo: l'aumento di peso.

Almeno stando a un sondaggio pubblicato dal China Youth Daily all'inizio di questa settimana, in base al quale il 73,7% dei 3'005 cinesi intervistati ha dichiarato di essere ingrassato durante il periodo di lockdown imposto per arginare la diffusione del Covid-19.

Per la maggior parte degli interpellati, l'88,1%, l'increscioso fenomeno è dovuto al fatto che durante la permanenza obbligata in casa si sono allenati di meno mentre per il 59,6% la causa dei chili di troppo è da attribuire alla perdita di una salutare routine quotidiana.

Tuttavia, la maggior parte delle persone interrogate ha detto che si sta dando da fare per rendere la propria vita più sana e per mantenersi in forma: il 66,5% degli intervistati ha infatti dichiarato che cerca di camminare e fare ginnastica invece di restare solo seduti per periodi di tempo troppo lunghi.

Per oltre la metà degli intervistati, il 55,2%, un aiuto importante a mantenersi in forma viene anche da una notte di buon sonno.