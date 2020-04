Trump pensa già al "dopo": «Superata la fase critica»

WASHINGTON - Oggi dovrebbe essere la giornata delle linee guida per la "riapertura" degli Stati Uniti.

Lo ha annunciato Donald Trump nel suo consueto briefing sull'emergenza coronavirus. Il presidente ha affermato che il picco dei contagi è stato raggiunto e che la fase più critica è stata superata. «Questi sviluppi incoraggianti ci hanno messo in una posizione molto forte per finalizzare le linee guida per gli stati sulla riapertura del Paese...ne parleremo domani (giovedì), faremo una conferenza stampa nel pomeriggio».

Trump ha annunciato che, oltre a illustrare le linee guida generali, parlerà della situazione in vari stati. Alcuni ripartiranno prima, mentre altri «penso possano davvero riaprire prima del primo maggio».,

Secondo l'aggiornamento della Johns Hopkins University, gli Stati Uniti hanno registrato 27'850 morti e oltre 630mila persone sono risultate positive. Il che la rende la nazione con i numeri peggiori al mondo. «È ovvio che la nostra strategia aggressiva sta funzionando» ha però dichiarato Trump.

Minaccia di sospensione del Congresso - Trump ha poi minacciato di usare la sua «autorità costituzionale» per sospendere formalmente le due camere del Congresso - ora in pausa sino a inizio maggio - in modo da poter procedere con le nomine della sua amministrazione, alcune delle quali - ha sottolineato - sono legate all'emergenza coronavirus. Il tycoon si è lamentato che molte delle persone da lui nominate attendono troppo a lungo la conferma.

I dati del contagio nel mondo.