«Segnali positivi, ma la guardia deve restare alta»

ROMA - L'emergenza coronavirus prosegue sulla via di un gradualmente miglioramento in Italia. «La curva ci mostra chiaramente una situazione di decrescita», ha detto oggi alla stampa Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) in occasione del momento informativo sull'andamento dell'epidemia.

Il segnale positivo «conferma lo scenario dei giorni scorsi» ma «non deve farci abbassare la guardia», ha proseguito Brusaferro, sottolineando efficacia e importanza delle misure e di quanto queste siano «essenziali» per mantenere la curva in basso.

I numeri sono in calo sia al nord che al sud, ma svettano in questo momento le cifre dei decessi registrati nelle residenze sanitarie assistenziali (Rsa) per anziani. In Lombardia in particolare si contano 1822 vittime.

L'età medie delle vittime del virus in Italia - secondo i dati forniti da Brusaferro - è di circa 80 anni. In maggioranza si tratta di uomini già affetti da più patologie.