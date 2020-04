Da Google una mappa per monitorare gli spostamenti in 131 Paesi

WASHINGTON - Google mette in chiaro gli spostamenti di 131 Paesi colpiti da coronavirus, compresa la Svizzera. «Sono dati aggregati e anonimi per mostrare quanto sono affollati determinati luoghi» e «cosa è cambiato a seguito delle limitazioni», «sono sviluppati nel rispetto della privacy», spiega in un post ufficiale.

I report mostrano in percentuale come si sono modificati gli spostamenti nel tempo e su diverse aree geografiche, in relazione a una serie di luoghi come «negozi e attività ricreative», «generi alimentari e farmacie», «parchi», «stazioni di trasporto pubblico», «luoghi di lavoro» e «abitazioni».

Le informazioni vengono create a partire da un insieme di dati «aggregati e anonimizzati» degli utenti che hanno attivato la cronologia delle posizioni, «un'impostazione che è disattivata per default - spiega Google - e può essere disattivata in qualsiasi momento dal proprio account. I dati si possono sempre eliminare dalla propria cronologia».

«Mostreremo - osserva l'azienda - le tendenze su un arco di diverse settimane con le informazioni più recenti che si riferiscono a 48-72 ore prima della pubblicazione. L'aumento o la diminuzione delle visite apparirà in punti percentuale, mentre non saranno condivisi i numeri assoluti delle visite. Per proteggere la privacy delle persone, non verrà resa disponibile alcuna informazione personale identificabile, come la posizione di una persona, i contatti intercorsi o gli spostamenti».

«Data l'urgente necessità di tali informazioni - aggiunge Google - ove possibile forniremo anche approfondimenti su aree geografiche più specifiche. Nelle prossime settimane lavoreremo per aggiungere altri Paesi e aree».