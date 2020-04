Dall'Unione Europea 2'770 miliardi per l'economia

BRUXELLES - «Ad oggi l'Ue, e cioè le istituzioni europee e gli Stati membri, hanno mobilitato 2'770 miliardi di euro. È la più ampia risposta finanziaria ad una crisi europea mai data nella storia», lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Per aiutare i paesi più colpiti dal coronavirus come Spagna e Italia la Commissione europea conferma la proposta di un fondo anti-disoccupazione SURE, «he potrà mobilitare 100 miliardi di crediti, sulla base di garanzie messe a disposizione dagli Stati membri, per 25 miliardi. L'iniziativa sarà presentata all'Eurogruppo e confido che sarà adottata velocemente», ha ribadito la von der Leyen presentando un pacchetto di misure solidali.

Quest'ultimo comprende pure un fondo per gli indigenti, aiuti a pescatori e agricoltori, un piano per ricalibrare tutti gli aiuti delle politiche di coesione per far fronte all'emergenza e uno strumento di sostegno per l'emergenza da tre miliardi.