La Spagna vieta tutti i voli diretti in provenienza dall'Italia

MADRID - Niente più voli dall’Italia fino almeno al 25 di marzo. Seguendo l'esempio di altri Paesi, anche la Spagna ha vietato tutti i voli in arrivo dall’Italia a causa dell’emergenza coronavirus che, da oggi, interessa tutto il Paese.

«Questa misura è in linea con l’obiettivo stabilito dal Comitato di emergenza dell’Organizzazione Mondiale della Sanità d'interrompere la propagazione del virus», si legge nel provvedimento pubblicato sul Bollettino ufficiale e riportato da El País. La misura interessa «tutti i voli diretti dalla Repubblica Italiana al Regno di Spagna».

In italia si contano oltre 9mila contagi da SARS-CoV-2, almeno 463 morti e 724 guariti. Il numero dei contagi in Spagna si attesta invece a 1’646 con 35 decessi e 32 guariti. Rispetto a ieri a mezzogiorno il numero dei contagi è aumentato di quasi il 40%.

Parlamento sospeso - A differenza di quanto avvenuto in Svizzera e in Italia, il Congresso spagnolo ha sospeso le sedute parlamentari per una settimana dopo che l'intero gruppo di Vox si è messo in isolamento quando il segretario generale del partito, Javier Ortega Smith, è risultato positivo al coronavirus. Lo riferisce El País citando la presidente del Congresso, Meritxell Batet, che ha spiegato che il rinvio delle sedute «non è tanto per motivi di salute» quanto perché l'assenza dei deputati del partito di estrema destra «riduce la legittimità democratica» delle eventuali decisioni parlamentari.

