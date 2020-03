Fermati e denunciati due parmigiani: volevano andare in vacanza a Madrid

PARMA - Due giovani di 20 e 25 anni sono stati fermati e denunciati a Parma perché si stavano recando in aeroporto per un viaggio di piacere a Madrid. La trasferta violava infatti le limitazioni agli spostamenti imposte alla Lombardia e a 14 province italiane per rallentare la diffusione del nuovo coronavirus.

Come riporta l'agenzia di stampa italiana Ansa, i due aspiranti turisti sono stati fermati a un posto di blocco dei carabinieri mentre si dirigevano all'aeroporto Marconi di Bologna, che si trova fuori dalla "zona arancione" di cui fa parte anche la loro provincia. Una volta accertato che il loro spostamento non era né per lavoro né per motivi di salute, sono stati denunciati.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) dell'8 marzo impone di «evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori» della "zona arancione" «nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute». Prevede pene che vanno da una multa fino a 206 euro (ca. 218 franchi) a tre mesi di reclusione.