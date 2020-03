Altri 1280 casi in Lombardia, ma «il sistema regge bene»

MILANO - Sono in tutto 5469 i positivi al coronavirus in Lombardia, ovvero «1280 più di ieri»: lo ha detto l'assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera in diretta Facebook. I ricoverati non in terapia intensiva sono 2802 (585 più di ieri), 440 in terapia intensiva (+41), mentre i dimessi sono stati 646 ed è salito a 333 il numero dei decessi.

«Il sistema sta reggendo e regge bene»: così l'assessore Gallera ha rassicurato i lombardi durante la diretta su Facebook. «Stiamo costruendo ogni giorno risposte importanti», ha detto l'assessore regionale. Gallera ha parlato di un «impegno straordinario che ci permette risposte di qualità» e ha citato le «parole scorate di anestesisti che sono sul fronte, comprensibili perché c'è un afflusso oltre le aspettative di pazienti»; ma, ha sottolineato, «vi voglio rassicurare, il sistema sta reggendo e regge bene».

Gallera ha pure annunciato l’aumento dei posti disponibili nei reparti di terapia intensiva. «Non solo in 15 giorni siamo riusciti a creare questi 150 posti, ma ad oggi siamo a +223 posti letto di terapia intensiva» e «contiamo di aprirne altri 150 nel giro di 7 giorni».

Oltre 9000 casi - Nel frattempo, la protezione civile ha annunciato il bilancio aggiornato della situazione italiana a livello nazionale. I casi positivi nella vicina Penisola sono complessivamente 9172 (+1797), dei quali 7985 attivi. I decessi totali sono 463, ossia 97 in più di ieri. L'Italia sale così al secondo posto nella graduatoria delle nazioni che contano il maggior numero di casi.