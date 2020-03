Le persone contagiate dal coronavirus, in tutto il mondo, sono ora 100'052

Il coronavirus continua la propria espansione in modo sempre più marcato: il numero di contagi ha ora superato quota 100'000 a livello mondiale.

Il Paese con il più alto numero di casi resta la Cina, a quota 80.556, seguito dalla Corea del Sud (6.593) e dall'Iran (4.747). Quarta l'Italia con 3.916 casi confermati, seguita da altri due Paesi europei: la Germania (545) e la Francia (423). Le cifre arrivano dall'ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University. Per quanto riguarda le conseguenze del contagio, le vittime sono state 3'398, mentre le persone guarite sono state 55'671.

Per quanto riguarda i decessi, sempre secondo i dati della Johns Hopkins University, l'Italia (197) è il secondo Paese per numero di vittime dopo la Cina (oltre 3000), davanti all'Iran (124) e alla Corea del Sud (40).

Donald Trump ha firmato oggi il pacchetto da 8,3 miliardi di dollari approvato dal Congresso per far fronte al coronavirus. Il piano prevede lo stanziamento di fondi alle agenzie sanitarie federali per l'acquisto di vaccini, test e potenziali cure. Offre inoltre aiuto agli stati e ai governi locali per prepararsi e rispondere all'emergenza.

L'epidemia ha avuto anche i suoi primi effetti sull'attività legislativa del Consiglio Ue. La riunione degli ambasciatori che si sarebbe dovuta tenere questa mattina è stata infatti sospesa. Il motivo, a quanto sembra, è il contatto di una delle persone che vi doveva partecipare con un caso di contagio all'interno del Consiglio Ue.

Nel frattempo continuano le misure attuate dai vari Paesi per reagire all'emergenza in corso. In giornata le autorità tailandesi non hanno consentito lo sbarco della nave da crociera italiana "Costa Fortuna" nel porto di Phuket. La motivazione: la presenza di numerosi passeggeri italiani a bordo. La Thailandia ha infatti imposto il divieto d'ingresso agli italiani. La nave, che ha dichiarato che tutte le persone a bordo sono in buona salute, proseguirà il proprio percorso verso la prossima tappa.

Il ministero della Sanità egiziano ha riferito al quotidiano Ashar al-Awsat di 12 casi di coronavirus registrati su un battello turistico sul Nilo proveniente da Aswan e diretto a Luxor, in Egitto.

EUROPA - In Italia, secondo i dati forniti dal capo del Dipartimento della protezione Civile il virus è in costante progressione. Sono infatti 3'916 i malati di Covid-19 (+620 rispetto a ieri) e ben 197 i morti (+49). «I guariti nel Paese sono l'11.28% dei contagiati. I morti il 4.25%». Il comitato tecnico-scientifico sta analizzando questi numeri. Per domani si deciderà su un'eventuale estensione delle zone rosse.