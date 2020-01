Coronavirus, rimborsi gratuiti per i biglietti dei mezzi pubblici

PECHINO - I dipartimenti dei trasporti della Cina consentiranno ai passeggeri di annullare senza costi i biglietti acquistati per qualsiasi mezzo di trasporto.

La misura è stata presa dal ministero dei Trasporti, dalla China State Railway Group e dall'Amministrazione per l'Aviazione Civile della Cina ed è entrata in vigore oggi come parte degli sforzi per controllare l'epidemia del nuovo coronavirus (2019-nCoV).

I passeggeri che hanno acquistato in precedenza biglietti per i treni presso stazioni ferroviarie, piattaforme online o altri canali potranno annullare gratuitamente i biglietti e ricevere i rimborsi. Questa misura adesso si applica anche a compagnie aeree, a servizi di trasporto tramite autobus su lunga distanza e ai trasporti su acqua, con l'esenzione da tutte le commissioni per ogni cancellazione dei biglietti.

Secondo i dipartimenti, saranno gestiti congiuntamente anche gli acquisti di assicurazioni per incidenti.