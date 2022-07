Chaberton Partners verso il raddoppio del fatturato

Fanno parte di Chaberton Partners circa cento persone e la società vanta un portafoglio di professionisti di grande rilievo nell’executive and professional search che, forte di background diversificati e internazionali, ha gestito negli ultimi 12 mesi 700 progetti per oltre 400 aziende, in 20 paesi diversi, tra cui alcuni importanti progetti di ricerca di Amministratori Delegati e decine di posizioni strategiche di prima linea in aziende imprenditoriali italiane e multinazionali.