Il Cinema Teatro di Chiasso chiude la stagione in anticipo

CHIASSO - Il Cinema Teatro di Chiasso ha comunicato la chiusura definitiva della stagione teatrale 2020-2021. Gli spettacoli in cartellone fino a maggio e che erano stati temporaneamente sospesi sono a questo punto annullati.

«Le ultime disposizioni del Consiglio federale hanno ribadito la necessità di mantenere un atteggiamento di cautela allo scopo di arginare il rischio di contagio da Covid-19; per quanto riguarda i teatri viene mantenuto il divieto di rappresentazioni di fronte a un pubblico in sala. In considerazione della situazione» si legge nel comunicato stampa «il Cinema Teatro si vede costretto a comunicare la chiusura della stagione teatrale 2020-2021 e il conseguente annullamento degli spettacoli previsti in cartellone da qui a maggio.

Si tratta di "Maria Stuarda" di Dacia Maraini, con Lina Sastri e Galatea Ranzi, in programma sabato 24 aprile; "La città" di Gianluca Grossi con Gianluca Grossi, Anahì Traversi e Max Zampetti (venerdì 30 aprile); "L’odissea di Kubrick" di e con Federico Buffa (giovedì 20 maggio). Vista l’impossibilità di definire con chiarezza date e modalità alternative di presentazione, l’annullamento

riguarda anche spettacoli rimasti in sospeso nella speranza di poter essere proposti successivamente, ossia "Solenghi e Lopez Show" con Massimo Lopez e Tullio Solenghi, "Tutto Teo" di e con Teo Teocoli e il recital del pianista Arcadi Volodos.

Il Cinema Teatro invita coloro che sono in possesso di un biglietto per uno di questi spettacoli o di un abbonamento per la stagione corrente a richiederne il rimborso alla cassa del teatro. Viene offerta anche la possibilità di convertire il valore degli stessi in un buono utilizzabile a partire dalla stagione 2021-2022.