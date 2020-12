Spettacoli rinviati e annullati al Teatro Sociale

BELLINZONA - La direzione del Teatro Sociale Bellinzona informa che sono state fissate le nuove date di programmazione di alcuni degli spettacoli e concerti che erano in calendario dal 29 ottobre 2020 fino al 22 gennaio 2021 ma che sono stati rinviati a causa dell’emergenza sanitaria. Per questi eventi la prevendita riaprirà il 28 dicembre 2020 presso i consueti punti vendita.

Sono inoltre state definite le procedure di rimborso per gli spettacoli e i concerti programmati nello stesso periodo ma che a causa delle restrizioni imposte dalle autorità sono stati annullati.

Per un terzo gruppo di eventi, attualmente ancora in sospeso in attesa di decisioni definitive sulla loro riprogrammazione, ulteriori informazioni seguiranno.

NUOVE DATE E RIMBORSI - Queste le nuove date di programmazione di alcuni degli spettacoli che a partire dal 29 ottobre 2020 e fino al 22 gennaio 2021 non hanno potuto avere luogo al Teatro Sociale Bellinzona a seguito dell’emergenza sanitaria:

WHITE RABBIT RED RABBIT

previsto mercoledì 18 novembre 2020, rinviato a giovedì 27 maggio 2021

LA VEDOVA SOCRATE

previsto mercoledì 25 novembre 2020, sarà riprogrammato a maggio 2021 (data da definire). In prevendita dal 15 gennaio 2021

ROMEO E GIULIETTA

previsto giovedì 10 dicembre 2020, rinviato a martedì 25 maggio 2021

previsto venerdì 11 dicembre 2020, rinviato a mercoledì 26 maggio 2021

DIE PANNE

previsto martedì 22 dicembre 2020, rinviato a martedì 16 marzo 2021

AMBROGIO SPARAGNA & ORCHESTRA POPOLARE ITALIANA

previsto sabato 16 gennaio 2021, rinviato a mercoledì 19 maggio 2021

KARIMA

previsto mercoledì 20 gennaio 2021, rinviato a sabato 20 febbraio 2021

DIZIONARIO BALASSO

previsto giovedì 21 gennaio 2021, rinviato a venerdì 30 aprile 2021

Per questi spettacoli (tranne per “La vedova Socrate”) è aperta dal 28 dicembre la prevendita tramite i soliti canali. I biglietti già emessi per la data originaria mantengono la loro validità anche per la nuova data di programmazione. Chi fosse impossibilitato ad assistere all’evento nella nuova data, può rivolgersi per informazioni sul rimborso allo sportello dell’Ufficio turistico di Bellinzona, al più tardi un mese prima della nuova data di programmazione.

SPETTACOLI ANNULLATI

I seguenti spettacoli previsti nella stagione 2020-2021 del Teatro Sociale Bellinzona sono stati definitivamente annullati:

SE LA VA LA GH’HA I RÖD

previsto sabato 31 ottobre 2020 e rinviato a sabato 20 febbraio 2021 - ANNULLATO

previsto domenica 1 novembre 2020 e rinviato a domenica 21 febbraio 2021 - ANNULLATO

MACBETTU (solo la seconda replica)

previsto giovedì 29 ottobre 2020 - ANNULLATO

FRANKENSTEIN, AUTORITRATTO D’AUTRICE (replica supplementare)

previsto giovedì 12 novembre 2020 - ANNULLATO

LA BOTTEGA DEL CAFFÈ

previsto giovedì 12 novembre 2020 - ANNULLATO

previsto venerdì 13 novembre 2020 - ANNULLATO

DANILO BOGGINI FEAT. FLAVIO BOLTRO

previsto venerdì 20 novembre 2020 - ANNULLATO

L’USIGNOLO O DELL’AMICIZIA

previsto domenica 22 novembre 2020 - ANNULLATO

GHE RISAM

previsto mercoledì 9 dicembre 2020 – ANNULLATO

VENT NEGRU – VIAGGIO A BETLEMME

previsto sabato 19 dicembre 2020 - ANNULLATO

IL GRUFFALÒ

previsto domenica 20 dicembre 2020 - ANNULLATO

I biglietti già emessi per gli spettacoli annullati vengono rimborsati. Il rimborso può essere richiesto entro il 30 gennaio 2021 presso lo stesso punto vendita in cui il biglietto è stato acquistato. Ai titolari di un abbonamento Ottovolante il rimborso sarà eseguito sotto forma di buono per un altro spettacolo.

Per alcuni degli spettacoli annullati si sta cercando ancora una nuova data nella prossima stagione: in caso di riprogrammazione il biglietto dovrà essere nuovamente acquistato (in prevendita a partire da settembre 2021).

SPETTACOLI IN SOSPESO - Per quel che concerne i rimanenti spettacoli e concerti che non hanno luogo a causa dell’emergenza sanitaria verranno fornite comunicazioni più precise nelle prossime settimane. Rimangono quindi in sospeso attualmente i seguenti titoli:

ANTONIO FARAÒ TRIO

previsto lunedì 23 novembre 2020

CUITEMPCHETIRA

previsto venerdì 4 dicembre 2020

C’ERA UNA VOLTA LA TEMPESTA

previsto martedì 15 dicembre 2020

MAGGINI BIANCHI GALFETTI

previsto domenica 10 gennaio 2021

APERTURA BIGLIETTERIA E INFORMAZIONI - Per ogni informazione la responsabile della biglietteria Nadine Sieber e le sue colleghe sono a disposizione allo sportello dell’Ufficio turistico di Bellinzona, palazzo municipale, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 17 e al sabato dalle 9 alle 12.

La consulenza telefonica è in funzione dal lunedì al venerdì dalle 13.30 alle 17.00 e al sabato dalle 10 alle 12 al numero 091 825 48 18.

Gli abbonati alle rassegne “Chi è di scena” e “com.x” riceveranno informazioni specifiche sugli spettacoli rimanenti dei rispettivi programmi e sulle modalità di rimborso degli spettacoli che non saranno andati in scena nella stagione 2020-2021.