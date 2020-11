Lo Studio Foce va avanti, anche con solo 30 spettatori

LUGANO - Il limite di solo 30 persone in sala non ferma l’attività dello Studio Foce. Qualche programma è stato spostato, qualcosa va in streaming, ma diversi spettacoli sono stati confermati. Vediamo in dettaglio cosa si potrà andare a vedere questa settimana.

Innanzitutto l’incontro Antonio Franchini previsto per giovedì 12 novembre (nell’ambito del ciclo di incontri Agorateca Incontri) è annullato e verrà riproposto in data da definire.

Verrà invece trasmesso in streaming L'International Animation Day, organizzato dal Gruppo della Svizzera italiana del Film di animazione, in programma sabato 14 novembre. Gli interessati potranno collegarsi all’indirizzo https://m.facebook.com/gsifach/. In programma ci saranno due appuntamenti: alle ore 14:00 si svolgerà la presentazione del percorso artistico e professionale della regista ticinese Paloma Canonica, che presenterà i propri lavori di animazione ("Fres Boi") e il making of del suo ultimo progetto ("Souvenir"). Alle ore 20:00 il regista zurighese Basil Vogt illustrerà il proprio percorso professionale, approfondendo gli aspetti del settore dell'animazione e mostrerà il corto "Duodrom". I due programmi live saranno presentati da Olmo Giovannini.

Sono stati confermati, e quindi si svolgeranno regolarmente, gli spettacoli organizzati per i 40 anni del Teatro delle Radici "Petali" (in programma venerdì 13 novembre) e "Transumanze" (sabato 14 novembre). I biglietti possono essere acquistati unicamente online, con il limite appunto di 30 posti disponibili. (Clicca su www. biglietteria.ch ).

Anche lo spettacolo "Benvenuto in psichiatria. Storie e incontri di straordinaria follia" (e.s. teatro) della Rassegna HOME in programma il 15 novembre è confermato. (Clicca su www. biglietteria.ch).

È stata invece annullata la proiezione del film di Ermanno Olmi "Il Villaggio Di Cartone" in programma domenica 15 novembre in occasione del Forum per il dialogo interreligioso e culturale in Ticino.