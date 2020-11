Foce: eventi annullati, altri in streaming

LUGANO - A seguito delle nuove direttive emanate dal Consiglio di Stato, che vietano lo svolgimento di manifestazioni - pubbliche e private - con più di trenta partecipanti fino al 30 novembre, il calendario delle attività in programma presso il Foce di Lugano subirà dei cambiamenti.

Alcuni eventi verranno annullati, altri verranno proposti esclusivamente in diretta streaming, modalità che in fase di sperimentazione in queste ore per dare la possibilità al pubblico di partecipare direttamente dalla propria abitazione in maniera totalmente gratuita. Per accedere alle dirette streaming basterà collegarsi alla pagina dedicata www.luganoeventi.ch/it/streaming.

Di seguito gli aggiornanti sul calendario di questa settimana:

Mercoledì 11 novembre, il recital interpretato da Emanuele Santoro "Uno nessuno e centomila" (e.s. teatro) verrà trasmesso in diretta streaming a partire dalle 20:30.

Lo spettacolo di Cinema muto & musica dal vivo dei fratelli musicisti Nolan, Simon e Brian Quinn, con la pianista austriaca Viola Hammer che era in programma mercoledì 11 novembre è stato annullato.

L'incontro con Antonio Franchini previsto per giovedì 12 novembre (nell’ambito del ciclo di incontri Agorateca Incontri) è annullato e verrà riproposto in data da definire.

L'International Animation Day, organizzato dalla GSIFA (Gruppo della Svizzera italiana del Film di animazione), in collaborazione con Agorateca (Per)corsi, in programma sabato 14 novembre verrà trasmesso in diretta live streaming (https://m.facebook.com/gsifach/). In programma due appuntamenti: alle ore 14:00 presentazione del percorso artistico e professionale della regista

ticinese Paloma Canonica, che presenterà i propri lavori di animazione ("Fres Boi") e il making of del suo ultimo progetto ("Souvenir"); alle ore 20:00 il regista zurighese Basil Vogt illustrerà il proprio percorso professionale, approfondendo gli aspetti del settore dell'animazione e mostrerà il corto "Duodrom". I due programmi live saranno presentati da Olmo Giovannini.

Per gli spettacoli organizzati per i 40 anni del Teatro delle Radici "Petali" (ven 13.11) e "Transumanze" (sab 14.11) stiamo verificando la possibilità di trasmetterli in diretta streaming. Seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni.

Anche per lo spettacolo "Benvenuto in psichiatria. storie e incontri di straordinaria follia" (e.s. teatro) della Rassegna HOME in programma il 15 novembre si sta verificando la possibilità di trasmetterlo in diretta streaming. Seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni.

La proiezione del film di Ermanno Olmi "Il Villaggio Di Cartone" in programma domenica 15 novembre in occasione del Forum per il dialogo interreligioso e culturale in Ticino è stato annullato.

È possibile ottenere il rimborso degli spettacoli a pagamento tramite Biglietteria.ch. La direzione artistica del Foce si riserva di comunicare nelle prossime settimane le decisioni sugli eventuali recuperi degli spettacoli annullati. «Gli eventi previsti per il mese di dicembre restano al momento confermati, provvederemo a informarvi in caso di ulteriori modifiche al programma».