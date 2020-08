BELLINZONA - A causa della pioggia non si terranno questa sera i concerti previsti svolgersi questa sera nel centro cittadino della rassegna Bellinzona Afterwork. A comunicarlo, in serata, la stessa Città.

Per lo stesso motivo non si farà nemmeno lo spettacolo “Viaggio musicale della Band Ajelé” previsto per domani a Gorduno nell’ambito di Estate in Città.