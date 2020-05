Il Teatro Sociale riparte il 6 giugno con "Il fondo del sacco"

BELLINZONA - Sabato 6 giugno, giorno della riapertura dei teatri in tutta la Svizzera, il Teatro Sociale di Bellinzona proporrà una rappresentazione straordinaria gratuita dello spettacolo “Il fondo del sacco” di Plinio Martini, con l’attrice Margherita Saltamacchia (che ne ha curato l’adattamento e la regia) e il fisarmonicista Daniele Dell’Agnola (autore delle musiche originali).

Tutte le misure saranno prese per garantire la sicurezza del pubblico e la tracciabilità di un eventuale contagio secondo le disposizioni delle autorità federali concretizzate nel Piano di protezione allestito dall’Unione dei Teatri Svizzeri, spiega il direttore Gianfranco Heibling. «Portare in scena “Il fondo del sacco”, spettacolo prodotto dal Teatro Sociale Bellinzona, nel giorno

in cui inizia una fase cruciale nell’uscita dal lockdown ci pare un bel segno di rinascita della vita sociale per la Città di Bellinzona e per tutta la nostra comunità. Quando i teatri sono chiusi significa che qualcosa di molto grave sta accadendo» aggiunge Heibling. «Così la loro riapertura, ad esempio dopo una guerra, è da sempre un momento simbolicamente molto importante. In maniera diversa, anche questa riapertura è carica di significati. Le settimane di lockdown e di forzata chiusura dei teatri ci hanno fatto percepire quanto sia importante per ognuno di noi la comunità in cui viviamo e quale sia il ruolo del teatro nel dare contenuti e senso alla nostra società. Ecco perché è utile e bello ritornare a "Il fondo del sacco" di Plinio Martini, certamente un romanzo identitario per la nostra comunità: per soddisfare una nostalgia, ma anche per rispondere a un bisogno, quello di alimentare un senso di appartenenza, di dare contenuti al nostro contesto sociale, di sentirci come collettività più di una somma d'individui. Il bisogno struggente di sentirci comunità, appunto.

“Il fondo del sacco” è stato il protagonista delle videoletture originali di Saltamacchia e Dell'Agnola che, durante il lockdown, hanno creato un legame tra spettatori e Teatro Sociale.

Lo spettacolo “Il fondo del sacco” di sabato 6 giugno è gratuito. Si raccomanda tuttavia la prenotazione dei posti presso l’Ufficio turistico di Bellinzona, palazzo municipale, tel. 091 825 48

18 (sportello aperto dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00, consulenza e prenotazione telefonica dalle 13.30 alle 17.30).