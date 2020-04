Il Teatro Sociale mette online "Il fondo del sacco"

BELLINZONA - Il Teatro Sociale Bellinzona, in questo periodo di distanziamento sociale, non mette in pausa l'arte ma la trasferisce online.

In momenti come questo emerge chiaramente qual è il ruolo del teatro, ed ecco che è nata l'esigenza di riproporre un testo amatissimo dai ticinesi, "Il fondo del sacco" uno degli spettacoli prodotti dal Teatro e tratto dal celebre romanzo di Plinio Martini (Edizioni Casagrande Bellinzona). «Certamente un romanzo identitario per la nostra comunità, a cui in queste settimane di emergenza sanitaria si può ritornare per soddisfare una nostalgia, ma anche per rispondere a un bisogno: quello di alimentare un senso di appartenenza, di dare contenuti al nostro contesto sociale, di sentirci ancora come collettività più di una somma di individui. Il bisogno struggente di sentirci comunità, appunto».

Con l'attrice Margherita Saltamacchia, che ha curato la riduzione, l'adattamento e la regia dello spettacolo, e con Daniele Dell'Agnola, autore delle musiche originali, vengono dunque realizzate delle video-letture musicate. Non gli estratti filmati dello spettacolo, ma dei videoclip originali di 5-7 minuti, realizzati in questi giorni rigorosamente in modalità home working, in cui lettura e musica interagiscono in modo nuovo. «Per dire che il Teatro Sociale Bellinzona c'è sempre e ancora. Per scoprire in modo diverso un testo che come pochi altri ci appartiene. Ma soprattutto per tenersi compagnia in queste difficili settimane, in attesa di poter finalmente riaprire le porte del nostro teatro al pubblico».

Il primo episodio della videolettura "Il fondo del sacco", intitolato "Non tornerò in America", è stato pubblicato sulla pagina Facebook del Teatro Sociale Bellinzona venerdì 3 aprile alle 20.45, l'usuale orario d'inizio dei nostri spettacoli. Il secondo episodio ("Maddalena") è uscito il 6 aprile, il terzo episodio ("Vittorina") il 9 aprile. Gli altri episodi seguiranno a distanza di 3-4 giorni uno dall'altro, sempre alla stessa ora. L'appuntamento con il quarto episodio è per martedì 14 aprile.

Tutti gli episodi sono visibili anche sul canale Youtube del Teatro Sociale.