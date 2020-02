Teresa Mannino al LAC con lo spettacolo "Sento la Terra girare"

LUGANO - Domenica 8 marzo, giorno della Festa della donna, Teresa Mannino sarà al LAC alle ore 20:30 protagonista di "Sento la Terra girare". Capace come pochi altri di affrontare in chiave ironica temi drammatici, quasi apocalittici, la comica siciliana, talento rivelato dal palcoscenico dello Zelig di Milano, trae ispirazione ancora una volta dalla sua amata Sicilia.

Un testo semplice, scritto insieme a Giovanna Donini, che coniuga un tema importante come quello della salvaguardia per l’ambiente con temi “più leggeri”.

Con il suo inconfondibile tocco ironico, attento, disincantato e mai banale, Mannino racconta la disattenzione e l’indifferenza di noi umani nei confronti di quella che è la “nostra casa”, il Pianeta Terra. La comica si presenta come se, dopo essere vissuta per anni rinchiusa in un armadio, uscisse all’improvviso, scoprendo che a causa dello scioglimento dei ghiacci i Poli sono destinati a scomparire, le stagioni sono cambiate e l’asse terrestre si sta spostando.

«Fuori dall’armadio scopro che il mondo va a rotoli, rotoli di carta igienica. Allora, cerco delle strategie: non uso più rotoli, di nessun tipo, chiudo l’acqua mentre mi insapono, tengo spente le luci dell’albero di Natale, vendo la macchina e faccio l’orto sul balcone. Ma ciò non migliora la situazione del pianeta e in più mi sono complicata la vita. La strategia deve essere un’altra. Decido di richiudermi nell’armadio, ma l’armadio non è più lo stesso, dentro quell’armadio sento la Terra girare». (Teresa Mannino)