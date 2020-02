"Aspettando la pioggia" venerdì e sabato

LUGANO - Venerdì 21 e sabato 22 febbraio al Teatro Foce di Lugano va in scena, per la rassegna Home, "Aspettando la pioggia".

La Compagnia Teatro Paravento porta in scena uno spettacolo liberamente tratto dal racconto “La lluvia” dell’autore venezuelano Arturo Uslar Pietri. Appartiene alla corrente letteraria latinoamericana del “Realismo Magico” in cui gli avvenimenti strani, assurdi o paranormali sono raccontati come fossero eventi comuni, e l’apparizione, la magia e l’elemento fantastico, sono percepiti dai personaggi come normali.

“Aspettando la pioggia” parla di cambiamenti climatici. Vede in scena due anziani contadini che in una sperduta località del Sudamerica, vivono da lunghi mesi il dramma della siccità. Ma l’arsura ha toccato anche le loro anime e li porta a vivere in una situazione di forti conflitti tra di loro. Ma un giorno arriverà un bambino - non si sa chi sia e da dove provenga - che cambierà radicalmente la vita dei due anziani riportando la speranza.

Testo e regia di Miguel Ángel Cienfuegos, con Luisa Ferroni, Miguel Ángel Cienfuegos e Simone Ferroni. Costumi e scenografia di Deborah Erin Parini, composizione originale di Fabio Martino, disegno luci di Josef Busta, fotografia di Edoardo Oppliger. Dagli 11 anni di età, durata di un'ora.

