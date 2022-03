Capolavori dell'arte cinese contemporanea in mostra al Rivellino

LOCARNO - Un'esposizione con alcune opere dei più grandi artisti cinesi contemporanei quella che arriverà il prossimo 15 aprile al Rivellino del Castello di Locarno.

“Dialogue: Chambers Fine Arts in Locarno” porta in Ticino una selezione di opere della celebre galleria d'arte di New York, Chambers Fine Art sin dalla sua fondazione specializzata in arte cinese.

Fra i nomi di spicco ci sono senz'altro quello di Ai Weiwei, noto per le sue spiazzanti composizioni, e quello di Wu Jian'an con le sue tempeste controllate di colori. Più vicini alla tradizione, invece, i lavori dei maestri Wang Dongling e Yan Shanchun.

Da citare anche la svizzera-ticinese d'adozione Angela Lyn, il notevolissime acquarellista Guo Hongwei e la fotografa "senza filtri" Pixy Liao.

L'inaugurazione si terrà il 15 aprile dalle 17:30 alle 19:00. La mostra rimarrà al Rivellino fino 15 maggio 2022.