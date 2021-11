Da oggi fino a venerdì Massagno diventa la capitale del mistero

MASSAGNO - Una serie di appuntamenti da non perdere per gli amanti del giallo, e dintorni, quelli di questa edizione 2021 (la 17esima) di “Tutti i colori del giallo”.

Fra il 22 e il 26 novembre saranno tanti gli autori che si alterneranno negli spazi del rinnovato Cinema Lux di Massagno per la prima edizione curata dal nuovo direttore artistico Luca Crovi. Il tema di quest'anno è l'Osessione che fungerà come filo conduttore lungo 5 serate molto diverse fra loro.

Quella di lunedì 22 novembre (ore 20) tratterà di suspence, secondo lo scrittore americano Jeffrey Deaver e i film di James Bond. Per l'occasione verrà proiettato anche l'ultimo film di 007 “No time to Die”. Interverranno Luca Crovi e Manlio Gomarasca.

Il 23 novembre (ore 18.30) sarà il momento della scrittrice e violinista russa Natasha Korsakova, autrice del sorprendente thriller e

bestseller in Germania “L’ultima nota di violino” (Piemme), Korsakova dialogherà con la giornalista Debora Gabaglio.

Il 24 novembre (ore 18.30) gli ospiti saranno due, il regista Enrico Vanzina e lo scrittore Andrea Vitali che verranno accompagnati dalla voce di Antonio Bellerio. Piatto forte della serata gli aneddoti di vita, arte e carriere di entrambi compresa la presentazione del libro di Vitali “La gita in barchetta”.

Il 25 novembre (ore 20.30) si ritorna al cinema, e per la precisione a Londra con “Last night in Soho” del lanciatissimo regista britannico Edgard Wright. A introdurre la serata la giornalista Anna Bernasconi e il regista e scrittore Donato Carrisi, che presenterà il suo nuovo romanzo in via di pubblicazione.

Domenica 26 novembre (18:30) festival si conclude in bellezza con i due scrittori di bestseller tedeschi Wulf Dorn e Herald Gilbers appunto “L’ossessione” (Corbaccio) e “L’inverno della fame” (Emons Edizioni) nell’incontro dal titolo "Quando la Germania fa paura", in dialogo con Teo Lorini e Moira Bubola.