Non si gioca: salta anche Ludesco, ma...

LA CHAUX-DE-FONDS - Il Festival di gioco e di esperienze ludiche "Ludesco" ha deciso, con rammarico, di annullare la sua edizione prevista il 27 e 28 marzo a La Chaux-de-Fonds.

Il motivo è la situazione sanitaria ancora incerta nel nostro paese, ha spiegato il festival in un comunicato stampa.

Tuttavia, il più grande evento di questo tipo non vuole arrendersi del tutto. Gli organizzatori sono infatti pieni di energia, e non vogliono lasciare gli appassionati a bocca asciutta. «Stiamo pensando ai fan, un evento avrà luogo il 23 e 24 ottobre!» viene annunciato nella nota.

Ma c'è anche un'altra notizia: Ludesco ha in programma una cerimonia online per gli Swiss Gamers Award (APG): in tutta la Svizzera, gli appassionati di giochi da tavolo hanno votato i loro giochi preferiti, che saranno annunciati la sera del 27 marzo come previsto. «Già in forte crescita in Svizzera e nel mondo, il gioco da tavolo ha conquistato nuovi e nuovi fan negli ultimi mesi e il numero di persone che hanno votato per i loro giochi preferiti non è mai stato così alto!».

Infine, Ludesco comunica di star già preparandosi al futuro: «la tredicesima edizione del Festival è già stata fissata per il 25-27 marzo 2022».