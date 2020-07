Al Teatro Sociale porte aperte per tutta l'estate

BELLINZONA - Una serata a teatro non tanto per guardare quello che c'è sul palco ma... proprio il teatro! È questa l'iniziativa del Teatro Sociale di Bellinzona che tutta l'estate aprirà i battenti a chi lo vorrà visitare.

«Sarà l'occasione, per la popolazione locale come per i turisti, di visitare l’interno del Sociale, che si presenterà con un'illuminazione particolarmente suggestiva per metterne in risalto gli aspetti architettonici e decorativi più significativi», spiega l'ufficio stampa del teatro.

Le aperture sono collegate con gli eventi musicali del venerdì sera in Piazzetta Teatro (rassegna "Bellinzona Afterwork") e del tradizionale mercato del sabato mattina.

L'ingresso è libero, in rispetto delle misure di distanziamento e protezione.