La nuova stagione della Ghisla Art Collection ai nastri di partenza

LOCARNO - Domenica prossima, a partire dalle 13.30, prenderà ufficialmente il via la stagione 2020 della Fondazione Ghisla Art Collection, che includerà anche la mostra temporanea “L’éclat d’une luciole dans la nuit” di Véronique Arnold.

Nelle prime sei sale dell’iconico cubo rosso, si presenta una nuova selezione di opere tratta dalla collezione di arte moderna e contemporanea di Martine e Pierino Ghisla che rimarrà in esposizione fino al 3 gennaio 2021. Fra le nuove opere esposte della collezione, si segnalano alcuni importanti nomi della scena internazionale: i francesi Claudine Drai, Daniel Buren, Anne e Patrick Poirier, Jean-Claude Farhi, Jean Miotte et Claude Viallat, i belgi Georges Collignon e Hilde van Sumere e l’italiano Giulio Turcato.

Il secondo piano, ospita invece la mostra temporanea di Véronique Arnold, organizzata in collaborazione con la Galleria Buchmann di Agra e creata e pensata dall’artista - che vive tra Alsazia e Ticino - appositamente per gli spazi della Ghisla Art Collection. L’assunto centrale della sua poetica si situa nel rapporto tra la realtà esterna, in particolare la natura dall’infinitamente piccolo all’infinitamente grande, e la sua percezione. Un passo importante, quello “locarnese”, per l’artista che segna una tappa significativa nel suo percorso espositivo tra Musei e Gallerie d’arte. La mostra resterà aperta fino al prossimo 23 agosto.

La nuova stagione, come detto, debutterà il prossimo 15 marzo e potrà essere visitata da mercoledì a domenica, tra le 13.30 e le 18. L’inaugurazione invece, prevista per le 18 di sabato, è stata annullata a causa della delicata situazione legata al coronavirus.

Ghisla Art Collection