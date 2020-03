"Espressionismo, lirismo, ironia in Giovanni Orelli" alla Casa della Letteratura

LUGANO - Giovedì 5 marzo la Casa della Letteratura per la Svizzera italiana di via Franscini a Lugano ospiterà, alle 18.30, l’incontro dedicato al lavoro e all’eredità linguistica di Giovanni Orelli.

L’occasione è l’uscita dell’opera omnia delle poesie del maestro. Per la prima volta, infatti, vengono raccolte tutte le poesie scritte da Giovanni Orelli, e tutte in un unico volume, edito da Interlinea nel 2020. In un solo libro l’intera opera poetica di un autore di cui non si può fare a meno perché come pochi altri ha saputo raccontare in poesia la sua svizzera tra valli e città, l’amore familiare tra eros e thànatos e la passione per i libri.

Durante l'incontro saranno Uberto Motta e Pietro Gibellini, con la moderazione di Maria Grazia Rabiolo, a guidarci nel percorso creativo di Giovanni Orelli, nelle scelte linguistiche, nello sguardo obliquo sempre in bilico tra espressionismo, lirismo, ironia ma sempre teso verso una inesauribile festa delle lingue.