Martedì torna l'appuntamento con Alma Latina

LUGANO - Martedì sera torna allo Studio Foce l'appuntamento con Alma Latina e i balli sudamericani.

L'occasione, una volta al mese, per ricaricarsi di energia positiva e sbizzarrirsi con i passi di danza latini. Un modo, inoltre, per non rinchiudersi in casa e affrontare - senza sottovalutarla - la paura del coronavirus. Ad animare la pista da ballo ci saranno l’immancabile Dj Medina e i ballerini delle diverse scuole di danza luganesi.

Dalle ore 21, ingresso a cinque franchi.