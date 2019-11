Torna la Fiera di San Martino

MENDRISIO - Dall'8 all'11 novembre torna il tradizionale appuntamento con la Fiera di San Martino a Mendrisio.

Un vecchio proverbio recita: "Per San Martino ogni mosto è vino". Infatti il santo si ricorda l'undici novembre, quando i lavori agricoli sono per lo più conclusi: terminata la raccolta dei frutti, la preparazione delle scorte e le semine autunnali, è oramai giunto alla fine anche il processo di vinificazione, da cui il detto citato. Momento importante per il Ticino d'un tempo, per la scadenza dei contratti agrari, il pagamento degli affitti e la partecipazione alle fiere.

I tempi sono cambiati, ma la fiera di San Martino a Mendrisio rimane un appuntamento da non mancare, che si rinnova ogni autunno da quasi quattrocento anni. Tra bancarelle con innumerevoli prodotti della terra e le mucche di razza bruna i contadini di tutta la regione si ritrovano per vendere, comprare e contrattare, in un'atmosfera festosa e contagiosa, soprattutto quando il sole scalda le giornate novembrine.

Entrata libera.