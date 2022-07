Il blues torna in piscina

Alle 20 sul palco salirà un nome nuovo sulla scena blues cantonale, ovvero Krensly Taveras, bravissima cantante di origine dominicana che in Ticino, dove vive da una ventina d’anni. Si è già fatta conoscere e apprezzare come corista di parecchie cover-band e ora si lancia in una nuova sfida come solista, affiancata a Sessa da Max Dega (chitarra), Vanni Patriarca (basso) e Filippo Miotello (batteria).