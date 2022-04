Anfisa Letyago dal vivo al Vanilla

RIAZZINO - Nata in Siberia e cresciuta (anche artisticamente) in Italia Anfisa Letyago è uno degli astri in più rapida ascesa della EDM internazionale.

Dopo aver calcato i palchi di istituzioni internazionali come Tomorrowland, Ultra Festival e il Movement di Torino, è ora giunto il tempo del Vanilla.

L'appuntamento è per questo sabato 2 aprile per una serata in cui Anfisa presiederà il main floor accompagnata da Anthik, Kenny Ground, Tescione e Siko.

In Sala 2, invece, si ballerà a ritmo di hip-hop con J-Kay e l'Happy Music Showcase. Nella Sala 3, invece, sonorità Tech House mentre in Sala 4, Hard Trance.



Vanilla