Si apre a Zurigo e si chiuderà a Lugano il tour di "Europiana" di Jack Savoretti

LUGANO - Si apre a Zurigo il 20 marzo e si chiuderà a Lugano il 16 dicembre, nella Sala Teatro del LAC, il tour europeo di Jack Savoretti, che finalmente presenta dal vivo il suo ultimo album, "Europiana". Il disco, per l'occasione, si arricchisce di sei nuovi brani e diventa "Europiana Encore".

Il cantautore italo-inglese (ma cresciuto anche in Ticino) porta nelle arene e nei teatri di tutto il Vecchio continente questo progetto, in cui la voglia di sperimentare e divertirsi con la sua

band di sempre è presente in ogni traccia e nel quale Savoretti ripercorre le radici della musica che ha lasciato il segno nei decenni passati, con reinterpretazioni in chiave moderna e personale.

"Europiana" è un album che vuole far ballare, sorridere e ricordare, grazie a un sound vintage, ma allo stesso tempo moderno. Il titolo rimanda all'eleganza e allo stile romantico europeo, in particolare quello dell’Italia e della Francia degli anni '60 e '70: le spiagge dorate, il cielo limpido, la musica del piano bar e un bicchiere di vino al tramonto sono le suggestioni che questo disco porta con sé.

La prevendita del concerto apre domani, venerdì 18 febbraio. L’evento è realizzato in collaborazione con My Nina Spettacoli.

