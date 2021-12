Locarno On Ice offre concerti, sport contro il cancro e molto altro

LOCARNO - Tanta musica, lo sport contro il cancro e una sorpresa che viene direttamente dalla luna, grazie a Coop On Ice: è quanto propone il programma di Locarno On Ice per il fine settimana.

Musica - Venerdì sera si comincia con la cantautrice locarnese Karin Cerini che sale sul palco alle 18. Autrice del singolo dal titolo “2020 Da Dimenticare”, canzone potente, energica e ballabile dalle sonorità tipiche della musica pop/dance, farà decollare la serata. Alle 21.15 lascerà il palco ai MerQury Legacy, la Queen Tribute Band che offre uno spettacolo energico che ripercorre la carriera della celebre band britannica.

Il sabato musicale di Locarno On Ice si accende invece alle ore 18 con la Beat Band, una brass band nata nell'autunno del 2020 da una trentina di musicisti provenienti da tutto il Ticino e dal Grigioni italiano, diretti dal Maestro Daniele Cavallini, alias “Cava” con un repertorio che va dal rock al pop, passando per i grandi classici e le hit del momento. Alle 21.15 spazio invece alla Folk band degli Shiver, anche noti per il "Folkin' Christmas Tour", una raccolta di brani natalizi rivisitati in chiave folk.

Attività per la famiglia - Il fine settimana di Locarno On Ice propone però anche attività per tutta la famiglia. Il sabato pomeriggio dalle ore 14 la fondazione Greenhope, conosciuta per il suo importante lavoro nella lotta contro il cancro, permetterà di scoprire le attività organizzate per offrire ai bambini malati e alle loro famiglie dei momenti di svago nei quali ritrovarsi, confrontarsi e ricaricare le batterie e quelle in sostegno dello sport. Greenhope sarà presente con uno shop che permetterà di combinare un bel regalo di Natale con un’azione benefica.

In serata sarà presente anche Paolo Beraud, che grazie a Ptek offrirà una consulenza senza impegno sulle fonti rinnovabili, accogliendo i visitatori accanto a tavoli riscaldati a pellet. «Grazie all’amore per il fuoco e la sua passione per l’innovazione farà una consulenza su misura agli interessati per scegliere la soluzione adeguata alla propria abitazione e passare alle energie rinnovabili, anche grazie agli incentivi cantonali», spiegano gli organizzatori

La domenica sarà invece tutta targata Coop On Ice, con un nutrito programma dedicato alle famiglie. Il primo appuntamento è per le ore 14 con la truccabimbi Dasy, che trasformerà con il suo pennello i bimbi in personaggi fantastici. I piccoli potranno anche colorare le decorazioni, da appendere agli alberelli di Natale a Locarno On Ice o da portare a casa. Dalle 15.15 alle 16.00 sarà invece lo spettacolo di clownerie del Circo Tonino a catturare l’attenzione. Segue la merenda offerta e l’apertura del pacco con le sorprese, spedito da Jamadu e Tako il tucano, direttamente dal loro viaggio sulla luna!

Quest’anno il Villaggio, per interpretare lo spirito dei tempi e adeguarsi alle regole pandemiche, si è trasformato offrendo spazi più ariosi e suggestivi. Qui vige l'obbligo del 2G, ovvero presentazione del Covid Pass per vaccinati e guariti. Per pattinare in Pista, invece, non è richiesta la presentazione del certificato Covid.