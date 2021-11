Una leggenda del pianoforte ad Ascona: arriva George Cables

ASCONA - George Cables, una leggenda del pianoforte, sarà il protagonista dell’ultimo appuntamento della stagione d’autunno del Jazz Cat Club, in programma lunedì 29 novembre alle 20.30 al Teatro del Gatto di Ascona.

Hard bopper di grande tradizione, testimone e protagonista a partire dalla fine degli anni Sessanta di una grande stagione musicale e pianista che ha fatto parte di alcune delle più importanti band della storia del jazz, George Cables si esibirà assieme a Darryl Hall al basso, Jerome Jennings alla batteria e, ospite speciale, Piero Odorici al sax.

Fraseggio elegante, tocco raffinato e percussivo, eccellente senso del blues, ricca vena compositiva fanno di George Cables uno dei più importanti pianisti storici oggi ancora in attività.

Nato a New York nel 1944, Cables ha ricevuto un’educazione musicale di tipo classico muovendo poi i primi passi nell’ambiente jazz durante gli anni di studio al college. La facilità con cui sa adattare la sua sbalorditiva tecnica alle necessità espressive del jazz lo portano sin dalla fine degli anni Sessanta a diventare uno dei pianisti più richiesti.

A lui si rivolgono mostri sacri come Max Roach, Art Blakey (che lo integra nei Jazz Messengers nel 1969), Sonny Rollins, Joe Henderson, Freddie Hubbard, Dexter Gordon (dal 1977 al 1979), George Benson, e tantissimi altri, fra i quali Art Pepper, con cui fra il 1979 e il 1982 registrò una serie di dischi considerati pietre miliari della storia del jazz moderno.

Si calcola che Cables abbia inciso e suonato con un’ottantina di grandi artisti, senza contare le numerose formazioni di cui è stato leader dagli anni Ottanta in poi, soprattutto trii, ma anche ensemble più ampi.

Insomma, Cables è stato e resta uno dei più grandi pianisti del nostro tempo e anche ad Ascona, dove giungerà nell’ambito di un intenso tour europeo, avrà al suo fianco musicisti di grande spessore, come Darryl Hall, richiestissimo bassista globetrotter, già vincitore del premio Thelonious Monk, Jerome Jennings, batterista e band leader che ha nel curriculum collaborazioni con Sonny Rollins, Hank Jones, The Count Basie Orchestra, Dee Dee Bridgewater, Wynton Marsalis, Christian McBride e tanti altri, e, ospite speciale della serata, Piero Odorici, affermato sax tenore italiano, apprezzatissimo sideman e band leader che ha portato spesso grandi artisti storici in Europa, già ammirato al Jazz Cat in occasione di una di quelle tournée, nel 2010 con Cedar Walton.

Prenotazione raccomandata scrivendo a info@jazzcatclub.ch. I biglietti sono in vendita a 30 franchi (15 franchi studenti) alla cassa serale, dalle 19. Non si accettano carte di credito. I biglietti prenotati vanno ritirati entro le 20. Entrata con Pass Covid o test negativo.