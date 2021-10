Un'immersione nella cultura ebraica con la KlezParade Orchestra

LUGANO - Continuano le celebrazioni del 25esimo anniversario del Festival Poestate che organizza per domenica 14 novembre alle 18 al Teatro Foce, in collaborazione con Foce, “KlezParade Orchestra. Da Martin Buber al Klezmer. Poesia ebraica senza parole”.

L'evento è a entrata gratuita (i posti sono limitati, quindi si consiglia la prenotazione).

La KlezParade Orchestra (Chitarra, voci, narrazioni, direzione musicale: Manuel Buda; violini, voci: Daniele Davide Parziani, Eloisa Manera; clarinetti, voci: Angelo Baselli, Rouben Vitali; tromba, voci: Massimo Marcer; sax soprano, voci: Fruszina Laszlo; Sax, voci: Luca Rampinini; tuba, voci: Enrico Allorto; bombardino, voci: Fabio Marconi; fisarmoniche, voci: Davide Bonetti, Luca Pedeferri; contrabbasso, voci: Davide Tedesco; percussioni, saz, voci: Ashti Abdo; batteria, voci: Lucio Sagone; performers: Miriam Velotti, Christian Vela) è una straordinaria orchestra nata nel 2020, composta da una quindicina di musicisti che alla musica ebraica hanno dedicato passione e ricerca, con spazi d'improvvisazione collettiva grazie alla grande esperienza dei suoi componenti, e alla gioia che anima l’ensemble, con un’energia fortemente contagiosa che la musica klezmer diffonde, in cui spiritualità e gioia, allegria e malinconia, si condensano toccando in profondità ogni tipo di pubblico, raccontando una condizione umana che è di tutti noi: se siamo precari come violinisti sul tetto, l’unica via è volare con le note.

Aggiornamenti sulla pagina Facebook di Poestate: Facebook.com/POESTATE. «Si ringraziano per il sostegno al Festival Poestate 2021 giubileo 25esima edizione: Città di Lugano, Fondazione UBS per la Cultura, AIL. E grazie a Tio, Rsi, Foce. E grazie a tutti gli ospiti, a tutti i collaboratori, a tutti gli amici di POESTATE, grazie a tutti coloro che hanno contribuito e partecipato per la realizzazione di questa 25 edizione, un giubileo di successo griffato Poestate 2021. A tutti grazie!». L'edizione 2022 è fissata per il primo fine settimana di giugno, dal 2 al 4.