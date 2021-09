What's Up Lounge & Pianobar, sabato 2 ottobre tocca a Camila Koller

RIAZZINO - Sabato 2 ottobre dalle 21 la cantautrice ticinese Camila Koller sarà ospite del What's Up Lounge & Pianobar, un nuovo locale che ha aperto i battenti in via alla Bolla 24 a Riazzino.

Artista poliedrica, Camila Koller è anche attrice e ha una grande passione per il ballo. Il suo album d'esordio è del 2016 e s'intitola "A Thousand Doors".

L'obiettivo: diventare un polo musicale - L'obiettivo del What's Up Lounge & Pianobar è di diventare un autentico polo musicale per gli artisti ticinesi e svizzeri. Un processo che passa anche dalla costituzione di un'etichetta discografica e di uno studio di registrazione, situato nello stesso edificio, predisposto per l'incisione dal vivo. L'ambito di riferimento: musicisti emergenti ma anche già affermati. Oltre alla musica ci sarà spazio per il cabaret, con spettacoli pensati anche per soddisfare la popolazione ticinese germanofona. Si punta a proporre anche artisti provenienti dalla vicina Lombardia e dall'estero.

Il What's Up Lounge & Pianobar nasce come locale elegante e raffinato che ospita circa 180 posti tra sala concerti e sala fumatori interna nei suoi circa 500 metri quadrati di superficie e due bar indipendenti. Un ambiente tranquillo dove potersi gustare i nostri cocktail sia alcolici che analcolici, accompagnati dalla musica dal vivo soul, blues, R&B e jazz eseguita dalla pianista/sassofonista resident del locale. Il sabato il palco sarà riservato ai concerti, appunto come quello di Koller.

Gli orari d’apertura vanno dalle 20 alle 5 il giovedì, venerdì e sabato.