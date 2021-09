Hanno vinto il Premio svizzero di musica e si esibiranno per voi

LUGANO - Venerdì 17 settembre il LAC di Lugano ospiterà la cerimonia di consegna dei Premi svizzeri di musica 2021, alla presenza del consigliere federale Alain Berset. Si tratta di una prima per il Ticino.

I vincitori del prestigioso riconoscimento si esibiranno sabato 18 e domenica 19 settembre in alcune location luganesi (Jazz in Bess, Villa Ciani, Studio Foce) in concerti organizzati da LongLake Festival Lugano, in collaborazione con l’Ufficio federale della cultura (UFC), che segneranno la chiusura della rassegna estiva luganese. Sul palco saliranno anche diversi esponenti della scena musicale della Svizzera italiana.

I Premi svizzeri di musica riconoscono e mettono in risalto la creazione musicale svizzera. Ogni anno vengono selezionati candidati provenienti da tutte le regioni della Svizzera e attivi nelle varie discipline musicali. L’Ufficio federale della cultura (UFC) nel 2021 ha assegnato il “Gran Premio” 2021 a Stephan Eicher, cantautore che tramite parole, lingue e armonie permette di svolgere un viaggio tra svariati mondi culturali. Oltre ad Eicher saranno premiati nel corso della serata altri 14 musicisti e musiciste.

Il programma di sabato 18 settembre

10:30 | Jazz in Bess

Benvenuto in jazz

Nils Wogram – trombone > Premio svizzero di musica 2021

Roberto Pianca – chitarra elettrica

15:30 | Villa Ciani

Pomeriggio classico

Viviane Chassot – fisarmonica > Premio svizzero di musica 2021

Quartetto Energie Nove

21:00 | Studio Foce

Notte indie

Louis Jucker & Band > Premio svizzero di musica 2021

Peter Kernel

Il programma di domenica 19 settembre

10:30 | Studio FOCE

Arrivederci sperimentale

Alexandre Babel – percussioni > Premio svizzero di musica 2021

Niton

ROM visuals

Prenotazione obbligatoria su my.lugano.ch o app MyLugano. A partire dai 16 anni per accedere ai concerti è obbligatorio presentare il certificato Covid.

MARCO BORGGREVE